Россия использует кассетные боеприпасы для нападения, Украина для самообороны, - Столтенберг

И российская, и украинская армия используют кассетные боеприпасы на фронте. Разницы в том, что Москва применяет их для вторжения, а Киев - для самообороны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

Он сказал, что "у НАТО нет позиции по ним", поскольку некоторые союзники подписались под запретом использования кассетных боеприпасов, а некоторые нет.

"Это будут решать правительства, а не НАТО", - сказал он.

Однако Столтенберг продолжил: "Мы сталкиваемся с жестокой войной, и мы должны помнить, что эта жестокость отражается в том, что каждый день мы видим жертвы и что обе стороны используют кассетные боеприпасы. Россия применила кассетные боеприпасы для вторжения в другую страну. Украина использует кассетные боеприпасы для самообороны", - добавил генсек.

Кассетные боеприпасы

DPICM - это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами для борьбы с бронетехникой, а также осколочное действие - для борьбы с живой силой. Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного действия.

В Белом доме заявили, что отправка кассетных боеприпасов на Украину "находится в активном рассмотрении".

По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

Запасы кассетных боеприпасов в США составляют около 3 млн единиц, которые можно использовать в 155-мм гаубицах.