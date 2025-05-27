Оружие, мир и восстановление: в ОП провели встречу с делегацией Сената США

С украинской стороны во встрече принимали участие заместители руководителя Офиса президента Игорь Брусило и Павел Палиса, а также заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Украинская сторона отметила, что оружие и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов стали ключевым фактором способности Украины бороться против российской агрессии, и важно, чтобы поддержка сохранилась и в дальнейшем.

Американская делегация отметила то, что Украина последовательно демонстрирует готовность к безусловному прекращению огня и достижению справедливого мира.

"Украина публично объявляла о своей готовности к любому сроку действия безусловного прекращения огня, однако Россия остается основным препятствием в этом процессе", - отметил Брусило.

Стороны также обсудили законодательные инициативы, которые готовят сенаторы, которые могут помочь в приближении достойного и длительного мира.

Во время встречи также уделили внимание соглашению о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Стороны отметили, что оно стало прочной основой для расширения сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной. В частности, речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах, особенно в усилении военных возможностей и торговли.