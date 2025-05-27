Зброя, мир і відбудова: в ОП провели зустріч з делегацією Сенату США

Представники Офісу президента провели зустріч з делегацією США, яку очолив старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США Тайлер Брейс та радник сенатора Джима Ріша.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
З української сторони у зустрічі брали участь заступники керівника Офісу президента Ігор Брусило й Павло Паліса, а також заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.
Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі.
Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.
"Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі", - зазначив Брусило.
Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.
Під час зустрічі також приділили увагу угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.
Варто нагадати, що 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду. А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, чим і завершивши процес.
Свириденко тоді пояснювала, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що раніше Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме Фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.
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