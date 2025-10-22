Оружие на миллиарды: Рютте заявил о первых поставках Украине из США за средства НАТО

Союзники уже оплатили большой объем американского вооружения, предназначенного для Украины. Речь идет о по меньшей мере двух миллиардах долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время разговора с журналистами в Вашингтоне.

Рютте отметил, что это только начало ассигнований от НАТО на военную поддержку Украины. После "после долговременного прекращения огня или мирного соглашения" расходы на вооружение и боеприпасы будут значительно увеличены.

По словам Рютте, первые несколько миллиардов долларов уже переданы США в оплату за вооружение для Украины. Соответствующие объемы оружия уже отправлены из Соединенных Штатов.

Добавим, Рютте неожиданно сделал заявление, что во время своего визита в Соединенные Штаты встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Эта встреча не планировалась заранее.

Также Рютте сказал журналистам, что поддерживает идею Трампа об остановке войны РФ против Украины по линии фронта. Он отметил, что НАТО и сам Рютте, как генеральный секретарь Альянса, сделают все возможное, чтобы помочь Трампу реализовать мирные инициативы.

Программа PURL

США и НАТО будут поставлять Украине вооружение по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). За средства НАТО в США будут покупать оружие, которое наиболее приоритетное для Вооруженных сил Украины.

15 октября объявил, что Украина получила от 17 стран НАТО обязательства участвовать в программе PURL. Однако пока после непосредственного запуска программы деньги на покупку Украине американского оружия выделили только шесть стран.