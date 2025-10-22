Оружие на миллиарды: Рютте заявил о первых поставках Украине из США за средства НАТО
Союзники уже оплатили большой объем американского вооружения, предназначенного для Украины. Речь идет о по меньшей мере двух миллиардах долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время разговора с журналистами в Вашингтоне.
По словам Рютте, первые несколько миллиардов долларов уже переданы США в оплату за вооружение для Украины. Соответствующие объемы оружия уже отправлены из Соединенных Штатов.
Рютте отметил, что это только начало ассигнований от НАТО на военную поддержку Украины. После "после долговременного прекращения огня или мирного соглашения" расходы на вооружение и боеприпасы будут значительно увеличены.
Добавим, Рютте неожиданно сделал заявление, что во время своего визита в Соединенные Штаты встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Эта встреча не планировалась заранее.
Также Рютте сказал журналистам, что поддерживает идею Трампа об остановке войны РФ против Украины по линии фронта. Он отметил, что НАТО и сам Рютте, как генеральный секретарь Альянса, сделают все возможное, чтобы помочь Трампу реализовать мирные инициативы.
Программа PURL
США и НАТО будут поставлять Украине вооружение по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). За средства НАТО в США будут покупать оружие, которое наиболее приоритетное для Вооруженных сил Украины.
15 октября объявил, что Украина получила от 17 стран НАТО обязательства участвовать в программе PURL. Однако пока после непосредственного запуска программы деньги на покупку Украине американского оружия выделили только шесть стран.