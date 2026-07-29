Без сборов и онлайн: украинцам за границей упростили получение важного документа

Налоговый код для украинцев за границей

МИД и Государственная налоговая служба расширили доступ украинцев за границей к услуге по регистрации лица в Госреестре физических лиц - налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНОКПП).

Ранее в этом году была внедрена пилотная ветвь сервиса. Это оформление РНОКПП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей.

Она подавалась через:

электронный кабинет системы "е-Консул",

через посольство или консульство Украины.

С завтрашнего дня возможность воспользоваться услугой доступна для всех граждан Украины за границей, имеющих действительный документ, удостоверяющий личность.

Как подать заявление

Заявление о получении услуги может подаваться:

гражданами Украины в возрасте от 14 лет: нужно лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

нужно лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины; через представителя, действующего по нотариально удостоверенной доверенности или соответствующему документу, что подтверждает полномочия законного представителя лица.

Представителями могут быть:

опекуны,

попечители,

приемные родители,

родители-воспитатели детских домов семейного типа,

патронатные воспитатели,

руководители соответствующих институциональных заведений.

Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе "Консул", так и в посольство или консульство.

Нужно ли платить

Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет осуществляется бесплатно.

В случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных (40 долл США/37 евро).

Подробная информация по оформлению услуги и необходимым документам доступна на портале МИД.

Что такое РНОКПП

РНОКПП является связующим звеном для государственных реестров. Его наличие открывает доступ ко все большему количеству цифровых государственных услуг даже за границей.