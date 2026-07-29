Без сборов и онлайн: украинцам за границей упростили получение важного документа

Граждане Украины за границей с 30 июля имеют возможность получения налогового кода по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
МИД и Государственная налоговая служба расширили доступ украинцев за границей к услуге по регистрации лица в Госреестре физических лиц - налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНОКПП).
Ранее в этом году была внедрена пилотная ветвь сервиса. Это оформление РНОКПП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей.
Она подавалась через:
С завтрашнего дня возможность воспользоваться услугой доступна для всех граждан Украины за границей, имеющих действительный документ, удостоверяющий личность.
Заявление о получении услуги может подаваться:
Представителями могут быть:
Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе "Консул", так и в посольство или консульство.
Самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет осуществляется бесплатно.
В случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных (40 долл США/37 евро).
Подробная информация по оформлению услуги и необходимым документам доступна на портале МИД.
РНОКПП является связующим звеном для государственных реестров. Его наличие открывает доступ ко все большему количеству цифровых государственных услуг даже за границей.
Напомним, что в случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения украинцы могут оформить новый документ. Для этого не придется повторно сдавать экзамены.
Около 170 тысяч украинцев в Познани и регионе смогут получать консульские услуги без дальних поездок. Новое консульство Украины начало работу 23 июля.