Сбой в поддержке: Конгресс США заблокировал 300 млн долларов на оборону Украины

Поправка о 300 млн долларов военной поддержки не прошла в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

Демократы предлагали увеличить поддержку

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США утвердил проект оборонных расходов на 2026 финансовый год, однако без предусмотренных 300 млн долларов дополнительной военной помощи Украине.

Данную инициативу внесла конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур, однако большинство членов комитета ее не поддержало.

Эти средства должны были пойти на приобретение высокоточных ракет, систем противовоздушной обороны и другого вооружения, критически важного для защиты украинской территории.

Марси Каптур неоднократно подчеркивала, что без дополнительного финансирования Киев может потерять оперативные возможности в противостоянии агрессии.

Почему республиканцы были против

Председатель комитета, республиканец Том Коул, объяснил свой голос тактической необходимостью: по его словам, включение дополнительной финансовой поддержки могло бы сорвать принятие всего пакета оборонных расходов.

Несмотря на личную поддержку Украины, Коул подчеркнул: "Я написал законопроект о самом большом пакете помощи, и моя позиция не изменилась, но политика - это реалии. Изменения не должны раскалывать тех, кто поддерживает закон".

Для республиканцев ключевым был вопрос единства в голосовании: любые противоречивые поправки могли спровоцировать внутренние разногласия и отсрочить принятие бюджета в целом.

Помощь остается под вопросом

Провал голосования поставил под сомнение дальнейшее стабильное финансирование оборонных потребностей Украины со стороны США.

На фоне роста глобальной нестабильности и давления на западных партнеров это решение может повлиять на обороноспособность Украины в 2026 году.