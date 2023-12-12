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Сбой в "Киевстаре". В ПриватБанке рассказали о проблемах в работе банкоматов и терминалов

Украина, Вторник 12 декабря 2023 13:00
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Сбой в "Киевстаре". В ПриватБанке рассказали о проблемах в работе банкоматов и терминалов Фото: в ПриватБанке проблемы в работе банкоматов и терминалов из-за сбоя в "Киевстар" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Руслан Кисляк

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" повлиял на работу некоторых банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар", некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", - сказал Серга.

По его словам, банку известно о ситуации со сложностями. Пока прилагается максимум усилий, чтобы разрешить ситуацию.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить доступность всех продуктов и услуг быть рядом в режиме 24/7", - добавил пресс-секретарь банка.

Серга также привел оценки масштабов сбоев в ПриватБанке: банкоматная сеть - 5%, POS-терминалы - до 30%.

Сбой в "Киевстар"

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

Заметим, что сбой в работе "Киевстар" массовый и наблюдается по всей стране. Абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.

Пользователям изначально рекомендовали воспользоваться услугой национальный роуминг, позволяющий переключаться между операторами. Но в этом возникла проблема. О ней узнайте в разъяснении Минцифры. Также абонентам советовали воспользоваться услугой е-сим.

Тем временем сбой в "Киевстаре" привел и к другим нестандартным проблемам по всей стране, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов.

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