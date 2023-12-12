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"Киевстар" попал под хакерскую атаку, - источники

Киев, Вторник 12 декабря 2023 12:20
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"Киевстар" попал под хакерскую атаку, - источники Фото: "Киевстар" попал под хакерскую атаку (dreamtown.ua)
Автор: Мария Кучерявец

"Киевстар" подвергся хакерской атаке. Что могло стать причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора, являющегося одним из крупнейших в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил источник издания, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

По словам информированных собеседников, этот вопрос находится под контролем профильных ведомств.

Источники добавляют, что уже в ближайшее время компания обнародует официальное заявление по этому вопросу.

Пока граждане, которые являются пользователями "Киевстар", могут воспользоваться альтернативой - виртуальной карточкой е-сим других операторов. Отметим, в Monobank уже сообщили, что сервис eSIM "положили" из-за слишком большого наплыва желающих им воспользоваться.

По информации издания, в настоящее время ведутся технические работы с другими операторами для предотвращения подобных ситуаций.

Что с персональными данными абонентов?

Между тем, "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу компании пишет, что оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу.

Указано, что персональные данные абонентов "не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей".

В то же время "Киевстар" в комментарии СМИ отрицают информацию
об обысках, о которых сообщил ряд Telegram-каналов. Это опровергают изданию и в СБУ.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.

Пока такая ситуация наблюдается массово по всей Украине. Официальную причину сбоя пока не сообщали, но оператор ранее обратился к клиентам с призывом воспользоваться нацроумингом (перейти на другого оператора через функцию национального роуминга), но этого абонентам сделать не удалось. В Минцифре уже назвали причину.

Кроме того, из-за сбоя в работе "Киевстар" возникла и новая проблема. О ней узнайте в нашем материале по ссылке.

В свою очередь в МВД дали несколько важных советов оставшимся без связи абонентам.

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