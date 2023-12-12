Сбой в "Киевстар": что говорят в Vodafone и Lifecell

Пользователи "Киевстара" не могут подключиться к нацроумингу из-за возникших сложностей со стороны компании. В то же время есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vodafone и Lifecell.

Lifecell

"Действительно, сейчас может наблюдаться подобная ситуация. Сложность возникает на стороне оператора "Киевстар". Проблема исследуется. Сроки решения вопроса будут известны после установления причин возникновения сложности. Национальный роуминг со стороны оператора Lifecell работает", - говорят операторы связи Lifecell.

В то же время сейчас есть технические сложности в работе приложения "Мой Lifecell" и личного кабинета.

"Соответствующие специалисты занимаются решением вопроса", - добавили в компании.

Vodafone

В компании Vodafone констатируют, что сейчас имеют большое количество обращений от абонентов "Киевстара" по услуге нацроуминга.

"На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же, абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это также только сеть lifecell", - сообщает компания, добавляя, что уже сообщили о проблеме в "Киевстаре".

В то же время, приложение My Vodafone не работает.

Приложение My Vodafone не работает (РБК-Украина)

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя.

В компании официально подтвердили масштабный сбой. Сейчас его причину устанавливают. Кроме того, из-за этой ситуации возникла и новая проблема.

Позже выяснилось, что "Киевстар" попал под масированную хакерскую атаку. Из-за нее появились проблемы в работе терминалов и банкоматов "ПриватБанка". РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.