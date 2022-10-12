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Сбой в Facebook: пользователи жалуются на "пропавших" подписчиков

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Среда 12 октября 2022 12:59
Сбой в Facebook: пользователи жалуются на "пропавших" подписчиков Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры мнений пожаловались на резкое уменьшение количества подписчиков в своих страницах Facebook всего за одну ночь. Однако, вероятно, это произошло из-за поломки счетчика в профиле.

О сбое в Facebook - в материале РБК-Украина.

Среди пострадавших много как украинских, так и зарубежных лидеров мнений. Например, еще вчера за советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем следили около миллиона человек, а уже сегодня их количество сократилось до 10 тысяч.

Фото: страница Арестовича (скрин)

Пользователи допустили, что это могло произойти из-за, например, закрытия ботоферм. Однако это маловероятно, поскольку от глюка пострадала и сестра главы компании Meta Рэнди Цукерберг.

Фото: страница Рэнди Цукерберг (скрин)

Некоторые пользователи заметили, что количество фолловеров никуда не исчезало, а чтобы убедиться в этом - необходимо просто воспользоваться поиском.

Страница Марка Цукерберга и вовсе некоторое время была недоступна для поиска.

Тем временем Facebook уже начал работать над исправлением работы счетчика и возвращать лидерам мнений актуальное количество подписчиков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook начал тестировать новые настройки своей ленты, которые помогут самостоятельно выбирать приоритет в том, какие новости будут отображаться.

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