Збій у Facebook: користувачі скаржаться на "зниклих" підписників
Лідери думок поскаржились на різке зменшення кількості підписників у своїх сторінках Facebook лише за одну ніч. Однак, ймовірно це сталося через злам лічильника у профілі.
Про збій в Facebook - в матеріалі РБК-Україна.
Серед "постраждалих" багато як українських, так й зарубіжних лідерів думок. Наприклад, ще вчора за радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем слідкували близько мільйона людей, а вже сьогодні їх кількість скоротилась до 10 тисяч.
Фото: сторінка Арестовича (скрін)
Користувачі допустили, що це могло статися через, наприклад, закриття ботоферм. Однак, це малоймовірно, оскільки від глюку постраждала й сестра голови компанії Meta Ренді Цукерберг.
Фото: сторінка Ренді Цукерберг (скрін)
Деякі з користувачів зауважили, що кількість фоловерів нікуди не зникала, а щоб переконатися в цьому - необхідно просто скористатися пошуком.
Сторінка Марка Цукерберга й зовсім деякий час була недоступною для пошуку.
Тим часом Facebook вже почав працювати над виправленням роботи лічильника й повертати лідерам думок актуальну кількість фоловерів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook розпочав тестувати нові налаштування своєї стрічки, які допоможуть самостійно обирати пріоритет у тому, які новини відображатимуться.
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