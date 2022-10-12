Збій у Facebook: користувачі скаржаться на "зниклих" підписників

Лідери думок поскаржились на різке зменшення кількості підписників у своїх сторінках Facebook лише за одну ніч. Однак, ймовірно це сталося через злам лічильника у профілі.

Про збій в Facebook - в матеріалі РБК-Україна .

Серед "постраждалих" багато як українських, так й зарубіжних лідерів думок. Наприклад, ще вчора за радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем слідкували близько мільйона людей, а вже сьогодні їх кількість скоротилась до 10 тисяч.

Фото: сторінка Арестовича (скрін)

Користувачі допустили, що це могло статися через, наприклад, закриття ботоферм. Однак, це малоймовірно, оскільки від глюку постраждала й сестра голови компанії Meta Ренді Цукерберг.

Фото: сторінка Ренді Цукерберг (скрін)

Деякі з користувачів зауважили, що кількість фоловерів нікуди не зникала, а щоб переконатися в цьому - необхідно просто скористатися пошуком.

Сторінка Марка Цукерберга й зовсім деякий час була недоступною для пошуку.

Тим часом Facebook вже почав працювати над виправленням роботи лічильника й повертати лідерам думок актуальну кількість фоловерів.