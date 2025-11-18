Сбой в Cloudflare. Почему не работают миллионы сайтов и что известно прямо сейчас

Что не работает и кого задело

Согласно сообщениям пользователей и данным профильных СМИ, перебои затронули широкий круг сервисов. Неполадки фиксируют популярные платформы, включая X (бывший Twitter), ряд новостных и развлекательных сайтов, а также сервисы, работающие через API.

В результате сбоя в Cloudflare пострадали такие сервисы и сайты, как Pokerogue, ChatGPT, X (Twitter), Spotify, TikTok, WhatsApp, Pinterest и другие.

На Downdetector количество жалоб выросло буквально через несколько минут после того, как Cloudflare подтвердила инцидент. Reuters отмечает, что в тот же период сбой наблюдался и у X - сервис стал недоступен для тысяч пользователей в США, хотя прямая связь с проблемами Cloudflare пока не установлена.

Технологические издания сообщают, что сбой затронул веб-страницы, API-запросы и некоторые онлайн-игры, которые используют Cloudflare для DNS, маршрутизации и защиты от DDoS-атак. Множество сайтов начали выдавать страницы "site not available" и различные ошибки.

Инструменты мониторинга Cloudflare также фиксируют аномалии трафика и региональные сбои, из-за чего доступность сайтов может различаться в зависимости от региона и используемой точки присутствия (PoP).

Скриншот

Как проблемы Cloudflare влияют на работу интернета

Cloudflare находится между пользователями и миллионами сайтов - компания обеспечивает DNS-разрешение, доставку контента, кэширование, шифрование, защиту от атак и фильтрацию трафика.

Поэтому сбой в одном сервисе или регионе может вызвать ошибки на множестве сайтов, даже не связанных друг с другом напрямую. Эксперты отмечают, что высокое сосредоточение инфраструктуры в руках нескольких крупных поставщиков создает системные риски для всей сети.

Что говорят в Cloudflare

Компания подтверждает, что инженеры расследуют причины инцидента и работают над снижением влияния. Обновления публикуются в реальном времени на статус-странице Cloudflare и в аналитических инструментах компании. Пользователям и клиентам рекомендовано следить за официальными обновлениями.

Если сайт выдает ошибку Cloudflare (500/502/522 и др.), проблема, скорее всего, на стороне сети CDN, и перезагрузка страницы редко дает результат - нужно дождаться полного устранения сбоя.