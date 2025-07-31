Сбивают возле детсадов и школ: в ГУР рассказали о жалобах россиян на собственную ПВО

Украинские разведчики перехватили разговор жительницы Белгородской области России, которая жалуется на работу российской ПВО. В частности, по ее словам, украинские дроны сбиваются прямо над школой и детским садом.

"В Белянке на дороге прямо возле школы, возле садика сбивают этих дронов", - пожаловалась она.

При этом россиянка подтвердила, что активность дронов в российском небе очень высока. Российские мониторы и государственные власти уже даже не пишут, что и куда летит, не предупреждают об угрозе и не считают беспилотники.

"Гудят. Летят по трассе, летят туда, сюда, ну уже не пишут куда летят. На Валуйки много летит", - добавила она.