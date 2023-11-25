RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сбил патрульного и скрылся: в Киеве полицейские задержали нарушителя

Фото: в Киеве полицейские задержали нарушителя, скрывшегося с места ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Полицейские в Киеве задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Украины .

Вечером 24 ноября на Харьковском шоссе водитель Ford, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия.

 

Получив ориентировку, все экипажи немедленно приступили к поискам нарушителя. Вскоре патрульные обнаружили его и задержали. Инспектор получил травмы, и его доставили в больницу.

Следователи выясняют детали произошедшего.

Подобные нарушения в Украине

Ранее мы писали, что в Киеве 20-летняя девушка устроила ДТП будучи в нетрезвом состоянии. В результате происшествия погибли люди.

Также мы писали о том, как во Львовском районе пьяный водитель устроил тройное ДТП. Пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТППолиция Киева