Збив патрульного і втік: у Києві поліцейські затримали порушника

Увечері 24 листопада на Харківському шосе водій Ford, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на патрульного та втік з місця події.

Отримавши орієнтування, всі екіпажі негайно розпочали пошуки порушника. Незабаром патрульні виявили його та затримали. Інспектор отримав травми, і його доправили до лікарні.

Слідчі з'ясовують деталі події.

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