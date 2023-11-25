UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збив патрульного і втік: у Києві поліцейські затримали порушника

Фото: у Києві поліцейські затримали порушника, який зник з місця ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Поліцейські у Києві затримали водія, який збив патрульного та втік з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції України.

Увечері 24 листопада на Харківському шосе водій Ford, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на патрульного та втік з місця події.

 

Отримавши орієнтування, всі екіпажі негайно розпочали пошуки порушника. Незабаром патрульні виявили його та затримали. Інспектор отримав травми, і його доправили до лікарні.

Слідчі з'ясовують деталі події.

Подібні порушення в Україні

Раніше ми писали, що у Києві 20-річна дівчина влаштувала ДТП у нетверезому стані. Внаслідок події загинули люди.

Також ми писали про те, як у Львівському районі п'яний водій влаштував потрійну ДТП. Постраждали чотири особи, серед яких дві дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТППоліція Києва