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Под Львовом пьяный водитель устроил ДТП с тремя авто: 4 пострадавших, среди них дети

Львов, Понедельник 13 ноября 2023 12:17
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Под Львовом пьяный водитель устроил ДТП с тремя авто: 4 пострадавших, среди них дети Фото: под Львовом пьяный водитель устроил ДТП с тремя авто (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовском районе нетрезвый водитель устроил тройное ДТП. Из-за аварии пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Так, ДТП произошло 12 ноября, около 19.30, на автодороге "Тернополь-Львов" в селе Чижиков Львовского района.

"В результате ДТП водитель Skoda Oktavia и его пассажиры: пятилетний мальчик, десятилетняя девочка и 31-летняя женщина - все жители Золочева - получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии

Известно, что водитель автомобиля Mercedes Е220, 38-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Great Wall Hover, которым управлял 58-летний житель Волынской области, и автомобилем Skoda Oktavia под управлением 37-летнего жителя Золочева.

Как выяснили правоохранители, водитель Mercedes Е220 управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Он задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

ДТП в Украине

В последние два дня произошел ряд ДТП в разных регионах Украины. Так, 10 ноября, в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей, а в Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять машин. Кроме того, ДТП с инкассаторами произошло в Ровенской области, четверо пострадавших, а на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик, потому что его не смогла удержать пьяная мать.

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