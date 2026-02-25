Сбил брата с сестрой: новые детали трагического ДТП с прокурором

Во Львовской области вечером 24 февраля окружной прокурор на пешеходном переходе сбил двух детей. В результате аварии погибла 14-летняя девушка, а ее брата госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, вечером 24 февраля работники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического ДТП.

Установлено, что около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района автомобиль, за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летнего брата госпитализировали.

Во время проверки признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.