Главная » Новости » Происшествия

Сбил брата с сестрой: новые детали трагического ДТП с прокурором

Львовская область, Среда 25 февраля 2026 12:16
UA EN RU
Сбил брата с сестрой: новые детали трагического ДТП с прокурором Фото: ГБР установило новые детали трагического ДТП с прокурором на Львовщине (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области вечером 24 февраля окружной прокурор на пешеходном переходе сбил двух детей. В результате аварии погибла 14-летняя девушка, а ее брата госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, вечером 24 февраля работники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического ДТП.

Установлено, что около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района автомобиль, за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летнего брата госпитализировали.

Во время проверки признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.

Смертельное ДТП с детьми на Львовщине

Напомним, во Львовской области вчера вечером, 24 февраля, произошла авария, в результате которой погиб ребенок, еще один - госпитализирован.

За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Авария произошла в темное время суток, когда водитель возвращался домой с работы. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

