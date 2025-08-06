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Убытки в пассажирском сегменте УЗ можно преодолеть, если руководство приложит усилия, - эксперт

Украина, Среда 06 августа 2025 13:49
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Убытки в пассажирском сегменте УЗ можно преодолеть, если руководство приложит усилия, - эксперт Фото: эксперт рассказал, как можно преодолеть убытки в пассажирском сегменте УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Менеджмент "Укрзализныци" должен сосредоточиться на реальных шагах по решению проблемы с убыточностью пассажирских перевозок, а не повышать тарифы на грузы.

Об этом заявил президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что в 2022 году, во время войны, грузовые тарифы УЗ были "сногсшибательно" повышены до чрезмерного уровня, что создало дополнительную нагрузку на бизнес, который и без того работает в сверхсложных условиях.

"Железная дорога превратилась в фактически пятую налоговую службу. Через тарифы она просто изымает средства из экспортеров и предпринимателей. Руководство УЗ должно вести переговоры с партнерами, находить инвестиции, показывать свой менеджерский талант. Менеджерский талант не может заключаться в том, чтобы повышать грузовые тарифы. Не надо ухудшать возможности для наших экспортеров, которые хоть что-нибудь продают", - подчеркнул Салий.

Как известно, в 2024 году "Укрзализныця" получила 20,39 млрд грн операционной прибыли от грузовых перевозок. Значительная часть этих средств была направлена на покрытие убытков от пассажирских перевозок в рамках механизма кросс-субсидирования.

Бизнес-сообщество неоднократно критиковало эту практику как экономически необоснованную и противоречащую европейскому законодательству. Европейская бизнес ассоциация обратились к правительству с просьбой учесть компенсации Укрзализныци в проекте Государственного бюджета на 2026 год. Соответствующие предложения были адресованы Минфину и Министерству развития общин и территорий.

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Укрзализныця Пассажиры
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