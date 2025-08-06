Збитки у пасажирському сегменті УЗ можна подолати, якщо керівництво докладе зусиль, - експерт

Він нагадав, що у 2022 році, під час війни, вантажні тарифи УЗ були «карколомно» підвищені до надмірного рівня, що створило додаткове навантаження на бізнес, який і без того працює у надскладних умовах.

"Залізниця перетворилася на фактично п’яту податкову службу. Через тарифи вона просто вилучає кошти з експортерів і підприємців. Керівництво УЗ має вести перемовини з партнерами, знаходити інвестиції, показувати свій менеджерський талант. Менеджерський талант не може полягати у тому, щоб підвищувати вантажні тарифи. Не треба погіршувати можливості для наших експортерів, які хоч що-небудь продають", - підкреслив Салій.