Убытки от террористических ударов по ТЭС за три дня составили 400 млн гривен, - ДТЭК

Террористические ракетные атаки России по теплоэлектростанциям ДТЭК 10, 11 и 13 октября нанесли убытки не мене 400 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП .

"Мы считали - около 400 миллионов гривен за эти три дня (10-11, 13 октября). Это исключительно восстановительная стоимость или необходимые затраты для того, чтобы восстановить оборудование", - сообщил Тимченко.

По его словам, энергетики компании делают все возможное чтобы как можно скорее восстановить и заменить разрушенное оборудование.

Тимченко также сообщил, что на всех объектах ДТЭК проведены работы для усиления физической защиты объектов.