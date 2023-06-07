Могут исчезнуть навсегда. Кубраков предупредил об угрозе нацпаркам из-за подрыва ГЭС

Как минимум два природных парка национального значения - "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" в Херсонской области могут исчезнуть навсегда из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, передает корреспондент РБК-Украина .

"Национальный природный парк "Нижнеднепровский" и "Каменка Сечь" могут исчезнуть навсегда. Минсреды вместе с Госэкоинспекцией подсчитывают убытки", - рассказал он.

По словам Кубракова, уже подсчитан ущерб только водным ресурсам на сумму 2 млрд гривен.

"И это без учета ущерба природе заповедного фонда и т.п., которые будут считаться долго и суммы будут увеличиваться в геометрической прогрессии", - добавил вице-премьер-министр.

В частности, по его данным, по меньшей мере, вчера 150 тонн масла уже попали в реку Днепр. Кубраков предупредил, что это приведет к ухудшению качества воды, накоплению и распространению токсинов в ней, погибнут все водные биоресурсы в этом регионе.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для экологии

Каховская ГЭС была подорвана 6 июня российскими оккупантами. Тысячи кубометров воды вылились на территорию Херсонской области. Больше досталось левому берегу региона. Последствия ЧС катастрофические. Помимо затопления 80 населенных пунктов, уже погибли тысячи животных, были затоплены кладбища и скотомогильники.

Ученый Евгений Коржов говорит, что площадь затопления в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС составит около 100 квадратных километров - от Новой Каховки до Кизомиса. О том, что может пострадать Нижнеднепровский природный парк, расположенный ниже Каховки, причем больше всего, подтверждает и эколог Александр Соколенко.