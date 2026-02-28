Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Днепра (фото)

В ночь на 28 февраля Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Филатова.
"Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от моего частного дома. Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка", - сообщил мэр.
Фото: последствия падения дрона возле дома Филатова (t.me/dnipropetrovskaODA)
В то же время Филатов подчеркнул, что не намекает на покушение, ведь в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте.
Также мэр опроверг домыслы, что "наводит огонь", разглашая свое местонахождение. Он отметил, что в миллионном городе каждый второй знает, где именно живет глава города.
Напомним, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.
В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.