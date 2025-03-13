Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

13 марта сборная Украины в испанском Бенидорме начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Пока в Испании под руководством Сергея Реброва и его тренерского штаба работают только футболисты из УПЛ. Легионеры присоединятся к команде после матчей своих клубов.

Поєдинки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.

В основной список национальной команды вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Ефим Конопля ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Алексей Сыч ("Карпаты")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

Артем Довбик ("Рома", Италия)

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список

Денис Попов ("Динамо")

Владислав Кабаев ("Динамо")

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)

Александр Сваток ("Остин", США)

Дмитрий Крыськив ("Шахтер")

Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с главной командой страны будут работать девять футболистов молодежной сборной.

Список футболистов довызванных на тренировочный сбор:

Вратари:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгий Ермаков ("Александрия")

Защитники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Константин Вивчаренко ("Динамо")

Полузащитники:

Валентин Рубчинский ("Динамо")

Владимир Бражко ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Борис Крушинский ("Полесье")

Александр Яцик ("Заря")

Нападающий:

Игорь Краснопир ("Карпаты")

(Фото: УАФ)