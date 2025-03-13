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Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

Бенидорм, Четверг 13 марта 2025 19:21
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Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото) Фото: Первая тренировка в Испании (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

13 марта сборная Украины в испанском Бенидорме начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Пока в Испании под руководством Сергея Реброва и его тренерского штаба работают только футболисты из УПЛ. Легионеры присоединятся к команде после матчей своих клубов.

Поєдинки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.

В основной список национальной команды вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Ефим Конопля ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Алексей Сыч ("Карпаты")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Артем Довбик ("Рома", Италия)
  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаев ("Динамо")
  • Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
  • Александр Сваток ("Остин", США)
  • Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

Чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с главной командой страны будут работать девять футболистов молодежной сборной.

Список футболистов довызванных на тренировочный сбор:

Вратари:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгий Ермаков ("Александрия")

Защитники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Константин Вивчаренко ("Динамо")

Полузащитники:

  • Валентин Рубчинский ("Динамо")
  • Владимир Бражко ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Борис Крушинский ("Полесье")
  • Александр Яцик ("Заря")

Нападающий:

  • Игорь Краснопир ("Карпаты")

Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

(Фото: УАФ)

Ранее сообщили, что Зинченко поразил УЕФА фантастическим голом в Лиге чемпионов.

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