Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)
13 марта сборная Украины в испанском Бенидорме начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Пока в Испании под руководством Сергея Реброва и его тренерского штаба работают только футболисты из УПЛ. Легионеры присоединятся к команде после матчей своих клубов.
Поєдинки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.
Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.
В основной список национальной команды вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.
Состав сборной Украины
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Ефим Конопля ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Алексей Сыч ("Карпаты")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
- Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Виталий Буяльский ("Динамо")
- Андрей Ярмоленко ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Александр Назаренко ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие:
- Артем Довбик ("Рома", Италия)
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Резервный список
- Денис Попов ("Динамо")
- Владислав Кабаев ("Динамо")
- Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
- Александр Сваток ("Остин", США)
- Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)
Чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с главной командой страны будут работать девять футболистов молодежной сборной.
Список футболистов довызванных на тренировочный сбор:
Вратари:
- Руслан Нещерет ("Динамо")
- Георгий Ермаков ("Александрия")
Защитники:
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Константин Вивчаренко ("Динамо")
Полузащитники:
- Валентин Рубчинский ("Динамо")
- Владимир Бражко ("Динамо")
- Максим Брагару ("Динамо")
- Борис Крушинский ("Полесье")
- Александр Яцик ("Заря")
Нападающий:
- Игорь Краснопир ("Карпаты")
(Фото: УАФ)
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