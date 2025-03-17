Футболисты "Шахтера" сыграют на трех континентах

Девять футболистов первой команды донецкого "Шахтера" и двое игроков юношеского состава отправились в расположение сборных своих стран на мартовские поединки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Шестеро "горняков" в составе сборной Украины готовятся к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА против Бельгии. Это - голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Егор Назарина и Георгий Судаков. В резервный список вошел также Дмитрий Крыськив.

Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

В те же сроки в плей-офф Лиги наций, но за дивизион В будет играть соперник "сине-желтых" в осенних матчах - сборная Грузии. Она будет отстаивать право остаться на втором по силе уровне турнира в стыках против соперников из Армении. В состав грузинской команды вызван защитник "оранжево-черных" Иракли Азаров.

Еще два игрока чемпионов Украины будут защищать цвета своих стран на других континентах. Нападающий Лассина Траоре получил вызов в ряды национальной сборной Буркина-Фасо. Она проведет два отборочных матча чемпионата мира-2026 в африканской квалификации - с Джибути (21 марта) и Гвинеей-Бисау (24 марта).

А новичок "горняков" защитник Диего Арройо получил дебютный вызов в команду Боливии, которой предстоят два матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке - с Перу (21 марта) и Уругваем (25 марта).

Кроме того, в сборную Украины U-20 главный тренер Дмитрий Михайленко вызвал защитников юношеского состава "Шахтера" Антона Дрозда и Николая Огаркова. Команда в рамках подготовки к финальной части чемпионата мира-2025 проведет два товарищеских матча в Турции. 22 марта "сине-желтые" сыграют со сборной Северной Ирландии U-21 (старт поединка - в 16:00 по киевскому времени). А 22 марта в 14:00 украинцы встретятся со сборной Норвегии U-20.