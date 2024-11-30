Сборные Швеции и Норвегии выиграли первые эстафеты Кубка мира: какие места заняла Украина
Шведские и норвежские биатлонисты победно открыли новый сезон. Сборная Украины в двух гонках финишировала за пределами топ-5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финальные протоколы.
Первыми на старт вышли смешанные дуэты. Сине-желтые цвета в этой дисциплине защищали Елена Городная и Артем Тищенко. Стрельба тандема была неидеальной (5 дополнительных патронов), но они обошлись без штрафов.
Впрочем, такой работы на огневых рубежах и скорости лыжного хода хватило только для 9-й позиции на финише. За победу же борьбу вели привычные претенденты на медали. "Золото" досталось шведам – Элле Халварссон и Себастьяну Самуэльссону. Последний выиграл стрельбу нервов у француза Кентена Фийона Майе (3 промаха).
На финише сборную Франции едва не опередила Германия. Юстус Штрелов сумел догнать снайпера-неудачника на финишной прямой и завершил гонку вместе с ним. Правда, видеоповтор отдал минимальное предпочтение французской двойке.
Фиаско Франция потерпела в смешанной эстафете четверок. На выходе из последнего огневого рубежа Эмильен Жаклен "вез" норвежцу Вебьеру Серуму 15 секунд. Однако скандинав сумел наверстать утраченное ходом и на последних метрах опередил французского биатлониста.
Дополнила подиум сборная Швеции. Украинцы в этот раз финишировали на 6-й строчке. Цвета Украины защищали Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзин. Женщины на протяжении этапа использовали по одному запасному патрону, а мужчины – по два.
Итоги одиночной смешанной эстафеты 4x1,5 км+5x1,5км:
- Швеция
- Франция (+10,2)
- Германия (+10,2)
...
9. Украина (+1:23,4)
Результаты смешанной эстафеты 4x6 км:
- Норвегия
- Франция (+0,8)
- Швеция (+21,5)
...
6. Украина (+3:06,4)
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