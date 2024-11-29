Гвардиола против лидера, немецкая классика и гонка за престиж: анонс выходных в спорте

"Боруссия" Д – "Бавария"

30 ноября, 19:30, Дортмундт, "Сигнал Идуна Парк", трансляция на app.setantasports.com

Классическое противостояние Бундеслиги лишено турнирного значения. По крайней мере, для мюнхенцев, которые уже имеют 6-очковый гандикап наверху таблицы. Но для "Баварии" дортмундцы остаются принципиальным соперником, а победить такого в его логове всегда приятно. Тем временем "шмели" чередуют победы с поражениями и уже отстали от команды Венсана Компани на 10 пунктов. Впрочем, могут немного отыграть.

"Рейнджерс" – "Монреаль"

30 ноября, 20:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", трансляция на app.setantasports.com

По-разному сложился ноябрь для двух титулованных коллективов Восточной конференции НХЛ. "Синерубашечники" проиграли половину матчей и опустились на 6-е место. Зато "Канадиенс" хоть и одержали несколько побед, но остаются на дне турнирной таблицы Востока. В регулярке каждый последующий поединок – новый старт. Следовательно, "Рейнджерс" или "Монреаль" могут запустить новую победную серию.

Фото: "Рейнджерс" будет иметь преимущество домашней арены (facebook.com/nyrangers)

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

1 декабря, 18:00, Ливерпуль, "Энфилд", телетрансляция на Setanta Sports

На грани оказались "горожане" Хосепа Гвардиолы. Неудачные результаты на нескольких фронтах спровоцировали сомнения по поводу перспектив "Ман Сити" в нынешнем сезоне. Особо опасна ситуация в чемпионате Англии. Манкунианцы идут вторыми, но отстали от "Ливерпуля" уже на 8 очков. А тут еще и поединок против лидера на всегда заряженном "Энфилде". На Альбионе будет смена чемпионского караула?..

Гран-при Катара

1 декабря, 18:00, Лусаил, Международный автодром Лусаила, телетрансляция на Setanta Sports+

Формула-1 разыграла чемпионский титул, но на Кубок конструкторов продолжают претендовать сразу три конюшни. Ладно, шансы "Ред Булла" остаются математическими. А вот "Макларен" и "Феррари" готовы соревноваться до конца за утешительный приз сезона-2024. Еще в начале осени фаворитом была британская команда. Впрочем, Скудерия добавила в стабильности, а "Макларен" в последнее время откровенно "просел".

Фото: Карлос Сайнс и Шарль Леклер стремятся принести "Феррари" хотя бы Кубок конструкторов (facebook.com/ScuderiaFerrari)

"Мемфис" – "Индиана"

1 декабря, 22:30, Мемфис, "ФедЭкс Форум" , телетрансляция на Setanta Sports

Набрал обороты и баскетбольный сезон. Команды быстрыми темпами двигаются к завершению первой трети регулярки, а "Санз" и "Пэйсерс" очертили намерения сыграть в плей-офф Запада и Востока. Пока дела аризонцев выглядят лучше. Кевин Дюрант и компания на этой неделе прошли рубеж 10 побед. "Индиана" же сможет повторить это достижение в Детройте по пути в Мемфис в ночь на субботу.