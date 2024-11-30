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Збірні Швеції та Норвегії виграли перші естафети Кубка світу: які місця посіла Україна

Контіолагті, Субота 30 листопада 2024 18:29
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Збірні Швеції та Норвегії виграли перші естафети Кубка світу: які місця посіла Україна Фото: Елла Халварссон і Себастьян Самуельссон взяли перші медалі сезону 2024/25 (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Шведські та норвезькі біатлоністи переможно розпочали новий сезон. Збірна України в двох гонках фінішувала за межами топ-5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінальні протоколи.

Першими на старт вийшли змішані дуети. Синьо-жовті барви в цій дисципліні захищали Олена Городна та Артем Тищенко. Стрільба тандему була неідеальною (5 додаткових патронів), але вони обійшлися без штрафів.

Утім, такої роботи на вогневих рубежах і швидкості лижного ходу вистачило лише для 9-ї позиції на фініші. За перемогу же боротьбу вели звичні претенденти на медалі. "Золото" дісталося шведам – Еллі Халварссон і Себастьяну Самуельссону. Останній виграв стрільбу нервів у француза Кентена Фійона Майє (3 промахи).

На фініші збірну Франції ледь не випередила Німеччина. Юстус Штрелов зумів наздогнати снайпера-невдаху на фінішній прямій та завершив перегони разом із ним. Щоправда, відеоповтор віддав мінімальну перевагу французькій двійці.

Фіаско Франція зазнала в змішаній естафеті четвірок. На виході з останнього вогневого рубежа Емільєн Жаклен "віз" норвежцю Веб'єру Сьоруму 15 секунд. Проте, скандинав зумів надолужити втрачене ходом і на останніх метрах випередив французького біатлоніста.

Доповнила подіум збірна Швеції. Українці цього разу фінішували на 6-й сходинці. Кольори України захищали Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Жінки впродовж етапу використали по одному запасному патрону, а чоловіки – по два.

Підсумки одиночної змішаної естафети 4x1,5 км+5x1,5км:

  1. Швеція
  2. Франція (+10,2)
  3. Німеччина (+10,2)

...

9. Україна (+1:23,4)

Підсумки змішаної естафети 4x6 км:

  1. Норвегія
  2. Франція (+0,8)
  3. Швеція (+21,5)

...

6. Україна (+3:06,4)

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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