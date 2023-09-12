Сборная Украины не сняла проклятие Италии в квалификации к Евро-2024: какой счет

Национальная команда Украины потерпела поражение от сборной Италии в 6-м туре отбора к чемпионату Европы 2024 года.

Евро-2024, квалификация, группа C, 6-й тур

Италия – Украина – 2:1

Голы: Фраттези, 12, 29 – Ярмоленко, 41

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"Скуадра Адзурра" завладела инициативой в дебюте встречи. Уже на 3-й минуте Ди Лоренцо пробил из-за пределов штрафной на подборе – далеко от ворот. Впоследствии защитник организовал момент для Распадори, но нападающий отправил мяч выше ворот.

А на 12-й минуте сборная Италии вышла вперед. Судаков опрометчиво упал и потерял мяч у собственных ворот, а Дзакканьи быстро сориентировался и отдал передачу на Фраттези. Хавбек принял мяч и вторым касанием пробил в ближний угол Бущану – 1:0.

Несмотря на забитый гол, итальянцы продолжили атаковать ворота "сине-желтых". Тот же Распадори еще раз с лета отправил мяч выше перекладины после паса Фраттези. В свою очередь у команды Сергея Реброва игра впереди не клеилась.

В середине тайма хозяева забили во второй раз. Дзаньоло сместился в центр и пробил с дистанции, но попал в партнера по команде. Впрочем, Фраттези сориентировался в ситуации и низовым ударом "прошил" Бущана. Арбитр сначала гол отменил из-за офсайда, но вмешательство VAR судейскую ошибку исправило.

Лишь второй пропущенный мяч вернул украинцев в сознание. "Сине-желтые" неожиданно осмелели и провели серию опасных выпадов. Как следствие, еще до перерыва гости смогли отквитать один мяч. В затяжной атаке сборной Украины Ярмоленко добил мяч в сетку с нескольких метров.

Со стартом второй половины на поле стало еще интереснее. Вот Довбик с острого угла направил сферу выше ворот после передачи Судакова. В ответ Дзакканьи пробил в касание мимо рамки после перспективного паса Дзаньоло. Впоследствии Бущан реабилитировался за собственную ошибку, переведя на угловой коварный удар Распадори.

Постепенно сборная Италии снова полностью завладела инициативой. "Скуадра Адзурра" попыталась снять все вопросы о победителе противостояния заранее. Как следствие, обороне украинской сборной пришлось изрядно попотеть и во второй 45-минутке.

На время итальянцы фактически зажали "сине-желтых" в собственной штрафной площадке. В эти минуты Скальвини головой пробил выше ворот после углового, а с выстрелом Дзаньоло с дистанции справился Бущан. В следующем эпизоде не спас и он, но Локателли попал в перекладину!

Сборная Украины сэкономила силы на финальные минуты. Буяльский благодаря попытке сольного прохода заработал штрафной – Мудрик пробил выше ворот. Вскоре Конопля головой не попал в створ после навеса звезды "Челси". В конце концов сравнять счет подопечным Реброва было не суждено.

Итак, сборная Украины потерпела второе поражение в отборе к Евро-2024 и снова не смогла победить Италию. В параллельном поединке группы C Северная Македония обыграла Мальту на выезде. Теперь сразу три команды – Украина и оба победителя вечера – имеют по 7 очков. 14 октября "сине-желтые" сыграют против балканцев.