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Где смотреть матчи Украина - Бельгия в Лиге наций: произошло существенное изменение

Среда 19 марта 2025 14:36
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Где смотреть матчи Украина - Бельгия в Лиге наций: произошло существенное изменение Фото: Украина - Бельгия на Евро-2024 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Начиная с марта матчи сборной Украины по футболу будет транслировать только медиасервис MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В этом месяце сборная Украины проведет два поединка против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Первый номинально домашний матч для нашей команды состоится 20-го числа в испанской Мурсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч соперники сыграют 23 марта в бельгийском Генке.

Оба поединка покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель Лиги наций УЕФА в Украине. Трансляции будут доступны на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Также встречи можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Кроме того, на медиасервисе можно будет посмотреть матч с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Важное изменение в том, что ранее игры национальной команды также показывали на местных каналах Суспільного. Теперь они будут там отсутствовать.

Игру Украина - Бельгия прокомментируют Вадим Скичко и Вадим Шевякин. В 20:30 начнется аналитическая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ее также покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.

Ранее в сборной Украины с "ошибкой" встретили последнего легионера.

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