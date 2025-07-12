Украинский талант Максим Шульга победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА (видео)
В ночь на 12 июля украинский защитник Максим Шульга впервые надел майку легендарного клуба НБА "Бостон Селтикс". Новичок вышел на матч против "Мемфис Гриззлис" в Летней лиге НБА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Как прошел дебют
Украинец вышел на игру в стартовом составе и за 22 минуты успел сделать заметный вклад в победу "Кельтов" - 92:78.
Статистика Шульги:
- 5 очков (1/4 с игры, 3/4 штрафных)
- 3 подбора на собственном щите
- 3 результативные передачи
- 2 перехвата
- ни одной потери при большом количестве владений
Именно через Шульгу "Бостон" строил большинство позиционных атак: украинец принимал верные решения и быстро находил свободных партнеров. Организуя атаки, Шульга много контролировал темп, но не перетягивал одеяло на себя: сделал лишь четыре броска с игры. В дебютном матче у него не пошли дальние попытки: он промахнулся в обоих.
23-летний украинец показал, что может быть полезным и в защите. Он читал действия оппонентов и перехватывал мячи, а однажды буквально вырвал "спорный" из рук форварда "Мемфиса".
В целом дебют получил положительные оценки от специалистов, прессы и болельщиков.
Что дальше
Для Шульги это первый шаг в системе НБА после успешной карьеры в студенческом чемпионате США. В Летней лиге он борется за место в составе "Селтикс" на сезон-2025/26.
Следующий матч в Летней лиге "Бостон" проведет в ночь на понедельник, 14 июля, против "Нью-Йорк Никс".
Кто такой Максим Шульга
23-летний уроженец Киева переехал за океан в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.
Первые три сезона в студенческой лиге NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.
В последнем своем сезоне на этом уровне был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10.
На драфте НБА-2025 "Бостон Селтикс" выбрал его под 57-м номером.
Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.
Ранее рассказали о молодежной сборной Украины, которая 12 июля стартует на Евробаскете-2025.
Также сообщили, что четверо игроков НБА попали в состав национальной сборной на преквалификацию ЧМ.