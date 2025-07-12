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Украинский талант Максим Шульга победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА (видео)

Лас-Вегас, Суббота 12 июля 2025 10:58
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Украинский талант Максим Шульга победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА (видео) Фото: Шульга провел первую игру в составе гранда НБА (x.com/celtics)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 12 июля украинский защитник Максим Шульга впервые надел майку легендарного клуба НБА "Бостон Селтикс". Новичок вышел на матч против "Мемфис Гриззлис" в Летней лиге НБА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как прошел дебют

Украинец вышел на игру в стартовом составе и за 22 минуты успел сделать заметный вклад в победу "Кельтов" - 92:78.

Статистика Шульги:

  • 5 очков (1/4 с игры, 3/4 штрафных)
  • 3 подбора на собственном щите
  • 3 результативные передачи
  • 2 перехвата
  • ни одной потери при большом количестве владений

Именно через Шульгу "Бостон" строил большинство позиционных атак: украинец принимал верные решения и быстро находил свободных партнеров. Организуя атаки, Шульга много контролировал темп, но не перетягивал одеяло на себя: сделал лишь четыре броска с игры. В дебютном матче у него не пошли дальние попытки: он промахнулся в обоих.

23-летний украинец показал, что может быть полезным и в защите. Он читал действия оппонентов и перехватывал мячи, а однажды буквально вырвал "спорный" из рук форварда "Мемфиса".

В целом дебют получил положительные оценки от специалистов, прессы и болельщиков.

Что дальше

Для Шульги это первый шаг в системе НБА после успешной карьеры в студенческом чемпионате США. В Летней лиге он борется за место в составе "Селтикс" на сезон-2025/26.

Следующий матч в Летней лиге "Бостон" проведет в ночь на понедельник, 14 июля, против "Нью-Йорк Никс".

Кто такой Максим Шульга

23-летний уроженец Киева переехал за океан в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в студенческой лиге NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

В последнем своем сезоне на этом уровне был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10.

На драфте НБА-2025 "Бостон Селтикс" выбрал его под 57-м номером.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Ранее рассказали о молодежной сборной Украины, которая 12 июля стартует на Евробаскете-2025.

Также сообщили, что четверо игроков НБА попали в состав национальной сборной на преквалификацию ЧМ.

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