Украинский талант Максим Шульга победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА (видео)

В ночь на 12 июля украинский защитник Максим Шульга впервые надел майку легендарного клуба НБА "Бостон Селтикс". Новичок вышел на матч против "Мемфис Гриззлис" в Летней лиге НБА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Как прошел дебют

Украинец вышел на игру в стартовом составе и за 22 минуты успел сделать заметный вклад в победу "Кельтов" - 92:78.

Статистика Шульги:

5 очков (1/4 с игры, 3/4 штрафных)

3 подбора на собственном щите

3 результативные передачи

2 перехвата

ни одной потери при большом количестве владений

Именно через Шульгу "Бостон" строил большинство позиционных атак: украинец принимал верные решения и быстро находил свободных партнеров. Организуя атаки, Шульга много контролировал темп, но не перетягивал одеяло на себя: сделал лишь четыре броска с игры. В дебютном матче у него не пошли дальние попытки: он промахнулся в обоих.

23-летний украинец показал, что может быть полезным и в защите. Он читал действия оппонентов и перехватывал мячи, а однажды буквально вырвал "спорный" из рук форварда "Мемфиса".

В целом дебют получил положительные оценки от специалистов, прессы и болельщиков.

Что дальше

Для Шульги это первый шаг в системе НБА после успешной карьеры в студенческом чемпионате США. В Летней лиге он борется за место в составе "Селтикс" на сезон-2025/26.

Следующий матч в Летней лиге "Бостон" проведет в ночь на понедельник, 14 июля, против "Нью-Йорк Никс".