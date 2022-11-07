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Сборная Украины определилась с ареной на домашние матчи Кубка Дэвиса

Фото: Украинские теннисисты будут конкурировать с Ливаном (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Федерация тенниса Украины выбрала место проведения грядущих домашних матчей Кубка Дэвиса. Из-за полномасштабного вторжения РФ украинские теннисисты сыграют за пределами родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.

Сборная Украины примет Ливан в Польше. Матчи пройдут в Теннисном клубе Лешно (Великопольское воеводство).

После поражения венграм в сентябре украинские теннисисты сразятся за сохранение прописки в Первой мировой группе. Поединки против ливанцев состоятся 3-4 февраля. Украинская команда второй раз подряд вынуждена играть на нейтральном корте. Предыдущие матчи "сине-желтые" провели в Вильнюсе.

Сборная Ливана завоевала право на матч за повышение в классе после победы над Монако (3:2). В мировом рейтинге мужских команд ливанцы в данный момент занимают 43-е место. Ранее ливанцы ни разу не противостояли сборной Украины.

Накануне Людмила Киченок зачехлила ракетку на Итоговом турнире WTA. В парном разряде она вместе с Еленой Остапенко из Латвии прекратила выступления на стадии 1/2 финала.

К слову, ранее определились все участники Итогового турнира среди мужчин-профессионалов.

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Сборная УкраиныТеннис