Сборная Украины определилась с ареной на домашние матчи Кубка Дэвиса

Сборная Украины примет Ливан в Польше. Матчи пройдут в Теннисном клубе Лешно (Великопольское воеводство).

После поражения венграм в сентябре украинские теннисисты сразятся за сохранение прописки в Первой мировой группе. Поединки против ливанцев состоятся 3-4 февраля. Украинская команда второй раз подряд вынуждена играть на нейтральном корте. Предыдущие матчи "сине-желтые" провели в Вильнюсе.

Сборная Ливана завоевала право на матч за повышение в классе после победы над Монако (3:2). В мировом рейтинге мужских команд ливанцы в данный момент занимают 43-е место. Ранее ливанцы ни разу не противостояли сборной Украины.

Накануне Людмила Киченок зачехлила ракетку на Итоговом турнире WTA. В парном разряде она вместе с Еленой Остапенко из Латвии прекратила выступления на стадии 1/2 финала.