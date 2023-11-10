Тренер "Ворсклы", арбитр, президент и другие: топ-5 женщин украинского футбола

36-летняя специалистка во главе хоть и юношеской, но мужской команды может "прорубить окно" для многих других. Конечно, карт-бланш Андрущак получила небольшой. Контракт с ней руководство "Ворсклы" подписало всего на полгода. Но теперь все в руках тренера. Вряд ли с удачными результатами за плечами ей будут искать замену.

Фото: Ия Андрущак (справа) сыграла 58 матчей за сборную Украины (womensfootball.com.ua)

Легко Андрущак не будет однозначно. Дело не только в половых предубеждениях. "Ворскла" U-19 в сезоне 2023/24 пока похвастаться стабильностью не может. В сентябре-октябре юношеская команда имела 7-матчевую серию без побед (6 поражений), а в последние две недели выиграла дважды подряд. Отсюда и положение – только 12-е место в первенстве.

Впрочем, прохождение такого испытания выдвинет Андрущак в авангард. А там уже давно прописалась Екатерина Монзуль. Харьковчанка уже несколько раз переписала историю судейского корпуса Украины. Первая в национальной истории женщина-арбитр элитной категории ФИФА, первая женщина-рефери в Премьер-лиге, первая из украинцев судила финалы женской Лиги чемпионов и Евро.

Фото: Екатерина Монзуль входит в категорию лучших рефери Украины (facebook.com/fcdynamoua)

Эти достижения Монзуль – не дань моде. Она действительно одна из лучших среди украинских арбитиров. Вот и клубы УПЛ трижды признали уроженку Харькова судьей сезона. А еще она едва ли не первой из коллег-соотечественников овладела азами работы с VAR и начала подстраховывать судей в противоречивых эпизодах чемпионатах Украины, которых хоть отбавляй.

Достались женщинам и менеджерские должности в украинском футболе. Вряд ли те, кто поверхностно следит за Премьер-лигой, знают, что во главе одного из претендентов на еврокубки – женщина-президент. Еще с мая 2020 года эту должность во главе львовского "Руха" занимает Юлия Думанская. Певица по призванию и менеджер туризма по специальности в футболе оказалась благодаря супругу.

Фото: Футбольная пара Юлия Думанская и Григорий Козловский (kozlovskyy.com)

Избранником Думанской стал бизнесмен Григорий Козловский, фамилия которого прежде всего и ассоциируется с "Рухом". Сам предприниматель публично заявил, что с поста президента "желто-черных" ушел вынужденно. Мол, испорченные с руководством Украинской ассоциации футбола отношения могли обернуться пожизненным баном. Женщина-президент же на себя взяла социальные активности вроде сборов на нужды ВСУ.

Если об управленческих способностях Думанской в публичной плоскости информации нет, то гроссбухи донецкого "Шахтера" – открытые книги. "Горняки" регулярно отчитываются о всей деятельности в течение сезона, в том числе и финансовой. За это направление ответствена финансовый директор клуба Гюльнара Ахмеджанова. Прозрачная финансовая отчетность – и ее достижение.

Фото: Гюльнара Ахмеджанова среди лидеров финансовой сферы (cfo-club.org)

К примеру, в предыдущем сезоне общий показатель доходов "Шахтера" составил 5,992 млрд гривен. Сюда входят средства от продаж и аренды футболистов, выплаты УЕФА и ФИФА, выручка из коммерческой деятельности. По итогам финансового года 2022/23 "горняки" заплатили почти 567 млн налогов в национальной валюте. А показателем финансового здоровья клуба может служить то, что вокруг "Шахтера" никогда не было слухов о "черной" или "серой" зарплате.

Пандемия коронавируса, а за ней и полномасштабное вторжение РФ изрядно подкосили футбольный телепродукт. Фактически программы либо вынужденно перешли в сеть, либо исчезли вообще. Как следствие, болельщики успели соскучиться по Алле Бублий и Александре Лободе, умело продвигавших футбол на ТВ.

Фото: Ольга Каленчук стала лицом Shakhtar TV (instagram.com/olga_kalenchuk)

Ведущие отечественные клубы начали больше работать с соцсетями. Одно из главных направлений – YouTube. Здесь точно выделяется клубный канал "Шахтера", звездами которого стали Дарья Савина и Ольга Каленчук. Проект "Один на один" последней открывает для болельщиков украинского гранда звезд команды с непринужденным акцентом. Для Украины с бедами в маркетинге – фантастический прорыв.