Сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону

Новости спорта

Напомним, мы сообщали, что украинская теннисистка Марта Костюк на турнире WTA 500 вышла в полуфинал. По пути в полуфинал Костюк обыграла третью ракетку мира.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что гандбольная сборная Украины получила соперников на Евро-2024 среди женщин.

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