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Збірна України виборола друге місце на міжнародних змаганнях з бадмінтону

Фото: Збірна України виборола "срібло" з бадмінтону (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Збірна України з бадмінтону виборола друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань "Slovak Open 2024".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань з бадмінтону зайняли українські спортсмени Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев.

На шляху до фіналу українські бадмінтоністи здолали суперників з:

  • Австрії (21:13; 23:21),
  • Польщі (21:15, 23:21),
  • Сербії (15:21, 21:15, 21:10),
  • Іспанії (21:17; 23:21). 

У фіналі Поліна та В'ячеслав зіграли проти ще однієї пари з Польщі. Проте у боротьбі за перше місце сильнішим виявився польський дует (21:18, 21:18)

Новини спорту

Нагадаємо, ми повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк на турнірі WTA 500 вийшла у півфінал. На шляху до півфіналу Костюк обіграла третю ракетку світу.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що гандбольна збірна України отримала суперників на Євро-2024 серед жінок.

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