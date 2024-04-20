Збірна України виборола друге місце на міжнародних змаганнях з бадмінтону

Новини спорту

Нагадаємо, ми повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк на турнірі WTA 500 вийшла у півфінал. На шляху до півфіналу Костюк обіграла третю ракетку світу.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що гандбольна збірна України отримала суперників на Євро-2024 серед жінок.

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