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"Никс" со Скапинцевым одолели "Атланту" в Летней лиге НБА: видео

Лас-Вегас, Воскресенье 21 июля 2024 10:29
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"Никс" со Скапинцевым одолели "Атланту" в Летней лиге НБА: видео Фото: Дмитрий Скапинцев набрал 9 пунктов против "Хокс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев помог "Нью-Йорк Никс" победить "Атланту Хокс" в межсезонном товарищеском турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Летняя лига НБА

"Атланта" – "Нью-Йорк" – 82:90 (21:18, 17:25, 22:24, 22:23)

Украинец не попал в стартовую пятерку команды. Он получил игровое время впоследствии, проведя на паркете почти 12 минут.

Скапинцев набрал 9 очков и сделал 4 подбора. Центровой реализовал три из пяти бросков с игры. Кроме того, он трижды попал в корзину с линии штрафных бросков. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат оказался положительным (+13).

Матч против "Атланты" стал для Скапинцева пятым подряд в Летней лиге ассоциации. Самым результативным для украинского баскетболиста был поединок против "Бруклина" (19 пунктов).

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан, где защищал цвета "Уэстчестер Никс" – фарм-клуба "Нью-Йорка".

В конце декабря прошлого года подписал короткий контракт с клубом НБА, чтобы подстраховать "Никс" во время кадрового кризиса. Сыграл по минуте против "Милуоки" и "Индианы" и вернулся в дочернюю команду.

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