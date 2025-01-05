Сборная Украины по санному спорту завоевала историческую медаль

На Кубке мира по санному спорту сборная Украины завоевала историческую медаль. Украинские саночники завоевали "бронзу" смешанной эстафеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне спорт " и Telegram НОК Украины .

В течение 4 и 5 января в латвийском городе Сигулда проходили соревнования по санному спорту в рамках очередного этапа Кубка мира.

Украинская команда в составе Юлианны Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох получила третье место в смешанной эстафете по санному спорту. Наши спортсмены уступили лишь командам Германии и Австрии, которые заняли первое и второе места соответственно.

Сборная Украины также оставила позади команды Польши, Латвии, Италии и США, которые допустили ошибки и не смогли добраться до финиша.

Сборная Украины в соревнованиях по санному спорту (fil-luge.org)

Какие результаты

По результатам соревнования, топ-5 выглядит следующим образом:

Германия - 185 очков;

Австрия - 185;

Украина - 120;

Италия - 70;

Латвия - 60;

Что означает "бронза" для сборной Украины в эстафете Кубка мира

В НОК Украины отметили, что достижение стало историческим для украинского санного спорта. В частности: