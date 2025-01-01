Усик снова абсолютный, футбольное "золото" ЧМ и новый рекорд Магучих: где украинцы будут зажигать в 2025-м

И хотя по олимпийскому принципу главное в спорте - это участие, мы ждем от наших спортсменов громких побед. Надеемся на очередные триумфы Александра Усика, Ярославы Магучих, Ольги Харлан, Элины Свитолиной и Марты Костюк. Верим в наши сборные по игровым видам спорта. И в то, что на небосклоне засияют новые звезды.

Фото: Игра Украина - Бельгия на Евро-2024 (x.com/uefaeuro)

Футбол

20 и 23 марта, плей-офф Лиги наций, Украина - Бельгия

"Сине-желтые" через стыковые поединки попытаются пробиться в элитный дивизион европейского футбола. Соперник - сборная Бельгии, с которой подопечные Сергея Реброва играли на Евро-2024. Тогда команды расписали нулевую ничью. Сейчас можно и нужно побеждать "красных дьяволов".

24 мая, финиш УПЛ

Хватит ли киевскому "Динамо" для чемпионства преимущества в пять очков над ближайшим соперником? Насколько обоснованы лидерские амбиции "Александрии"? Смирился ли с потерей титула "Шахтер"? Можно спорить о качестве современной УПЛ. Но то, что турнир очень интересный - бесспорный факт. Поэтому в мае нас ждет развязка с большой интригой.

31 мая, окончание еврокубков

В этот день состоится решающий поединок Лиги чемпионов. Чуть раньше определятся победители других турниров: Лиги Европы (21 мая) и Лиги конференций (28-е). В ЛЧ надеемся на успехи Александра Зинченко из "Арсенала", Андрея Лунина из "Реала" и Анатолия Трубина из "Бенфики". В ЛЕ - Артема Довбика из "Ромы" и Романя Яремчука из "Олимпиакоса". В ЛК - большая вероятность победы "Челси". Михаил Мудрик имел отличный шанс взять трофей, однако допинг все испортил.

11 - 28 июня, Евро-2025 среди молодежных команд

16 лучших коллективов будут бороться за медали в Словакии. Среди них и сборная Украины. В группе наши сыграют с Нидерландами, Данией и Финляндией. Команда Унаи Мельгосы очень уверенно выглядела в отборе. Поэтому надеемся на развитие успеха.

15 июня - 13 июля, Клубный чемпионат мира

Сразу после жеребьевки мы говорили о четырех наших представителях на клубном ЧМ. К сожалению, теперь представительство сократилось вдвое. "Интер Майами" отказался от услуг Сергея Кривцова. А Михаил Мудрик с его допинговыми делами, скорее всего, будет отбывать дисквалификацию и за "Челси" не сыграет.

Остаются вратари - Андрей Лунин из "Реала" и Анатолий Трубин - из "Бенфики". У Трубина больше шансов выйти на поле, у Лунина - выиграть трофей. Он уже был чемпионом мира среди клубов в 2022-м. Теперь может стать двукратным.

5 сентября - 16 ноября, отборочные матчи ЧМ-2026

За единственную прямую путевку команда Реброва будет бороться с Азербайджаном, Исландией и Хорватией или Францией (с кем именно из них - узнаем в марте). Если "сине-желтые" финишируют вторыми, будет шанс попасть на Мундиаль, который пройдет в США, Мексике и Канаде, через стыки. Но до этого лучше не доводить.

Фото: Станет ли Усик снова абсолютным? (instagram.com/usykaa)

Бокс

Здесь большие ожидания, но пока без конкретики. Важное событие состоится 22 февраля, когда за пояс чемпиона IBF сойдутся Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Велика вероятность, что с победителем поединка встретится за титул абсолютного Александр Усик. Если бой станет реальностью, следует ожидать его не раньше осени.

Кроме Усика, ждем чемпионские поединки наших бойцов легкого веса - Василия Ломаченко и Дениса Беринчика. Оба получили пояса еще в мае и уже откровенно застоялись. Ну и еще одна интрига - возможное возвращение Владимира Кличко. Поэтому год в боксе должен быть очень интересным.

Фото: Марта Костюк (Getty Images)

Теннис

12 - 26 января - Australian Open

26 мая - 8 июня - "Ролан Гаррос"

30 июня - 13 июля - "Уимблдон"

25 августа - 7 сентября - US Open

Имея пятерых представительниц в топ-100, можем надеяться, что отечественная спортсменка выиграет таки один из "мэйджоров" в одиночном разряде. Больше шансов у Марты Костюк. Не сказала последнего слова Элина Свитолина. Можем ожидать результативный всплеск от Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Ну и конечно надеемся на удачный год одной из сильнейших парных теннисисток мира - Людмилы Киченок.

Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/diamondleagueathletics)

Легкая атлетика

17 - 19 марта, чемпионат мира в закрытых помещениях

13 сентября - 21 сентября, чемпионат мира

В марте соревнования атлетов под крышей примет китайский Нанкин. В сентябре - большой чемпионат пройдет в японском Токио. Надеемся не только на Ярославу Магучих (здесь "золота" будет мало, надо еще и обновить рекорд), но и на других. Прежде всего, на героев Олимпиады в Париже и прошлогоднего чемпионата Европы: Михаила Кохана, Владислава Лавского и Олега Дорощука. А также на Марину Бех-Романчук, Юлию Левченко и других, кто имеет потенциал, но давно уже не радовал нас победами.

Фото: Мужская сборная Украины по волейболу (pvlu.org)

Волейбол

12 - 28 сентября, чемпионат мира среди мужчин

Сборная Украины лишь в третий раз выступит на мировом форуме. Лучший результат был на предыдущем первенстве (2022) - 7-е место. На этот раз, на турнире, который пройдет на Филиппинах, можно попробовать замахнуться на большее. Хотя соперники в группе серьезные - Италия (действующие чемпионы), Бельгия и Тунис.

Кроме ЧМ, мужская команда волейболистов впервые в истории сыграет в Лиге наций - самой престижной мировой серии.

Фото: В игре хоккейная сборная Украины (facebook.com/fhu.com.ua)

Хоккей

27 апреля - 3 мая, чемпионат мира в Дивизионе 1А

"Сине-желтые" вернулись во второй по силе дивизион мира через восемь лет. Теперь главная задача - закрепиться. Хотя можно и побороться за выход в элиту. Соревнования пройдут в Румынии, а соперниками, кроме хозяев, будут Великобритания, Польша, Италия и Япония.