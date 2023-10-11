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Сборная Украины провела тренировку в полном составе перед отбором к Евро-2024: фото

Прага, Среда 11 октября 2023 10:29
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Сборная Украины провела тренировку в полном составе перед отбором к Евро-2024: фото Фото: Легионеры пополнили лагерь "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины вошла в процесс непосредственной подготовки к октябрьским матчам квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Накануне утром в расположение "сине-желтых" прибыли вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и защитник "Днепра-1" Александр Сваток. Они смогут сыграть против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Следовательно, тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым получил в распоряжение 26 вызванных исполнителей. Это позволило наставнику команды провести первое полноценное теоретическое занятие, а вечером потренироваться на базе пражской "Спарты". Индивидуально занимался только центрбек Денис Попов.

Остальная часть коллектива провела разминку и выполнила игровые упражнения в завершение атак. Далее в основной части занятия "сине-желтые" отработали игровые серии с разными тактическими задачами.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Караваев, Сваток, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко

Полузащитники: Буяльский, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Пихаленок, Зинченко, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат, Русин

Фото: Полноценная тренировка команды Сергея Реброва на чешской земле (facebook.com/uafukraine)

К слову, накануне УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.

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