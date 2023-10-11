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Збірна України провела тренування у повному складі перед відбором до Євро-2024: фото

Прага, Середа 11 жовтня 2023 10:29
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Збірна України провела тренування у повному складі перед відбором до Євро-2024: фото Фото: Легіонери поповнили табір "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України ввійшла в процес безпосередньої підготовки до жовтневих матчів кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Напередодні вранці до розташування "синьо-жовтих" прибули воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник і оборонець "Дніпра-1" Олександр Сваток. Вони зможуть зіграти проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).

Відтак, тренерський штаб збірної України на чолі зі Сергієм Ребровим отримав у розпорядження 26 викликаних виконавців. Це дозволило керманичу команди провести перше повноцінне теоретичне заняття, а ввечері потренуватися на базі празької "Спарти". Індивідуально займався лише центрбек Денис Попов.

Решта колективу провела розминку та виконала ігрові вправи на завершення атак. Далі в основній частині заняття "синьо-жовті" відпрацювали ігрові серії з різними тактичними завданнями.

Склад збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Різник

Захисники: Матвієнко, Конопля, Попов, Караваєв, Сваток, Миколенко, Забарний, Кривцов, Михайліченко

Півзахисники: Буяльський, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Піхальонок, Зінченко, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат, Русин

Фото: Повноцінне тренування команди Сергія Реброва на чеській землі (facebook.com/uafukraine)

До слова, напередодні УЄФА передумав повертати юнацькі команди РФ у турніри під своєю егідою.

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