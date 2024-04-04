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Сборная Украины после выхода на Евро-2024 пошла вверх в рейтинге ФИФА

Киев, Четверг 04 апреля 2024 12:20
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Сборная Украины после выхода на Евро-2024 пошла вверх в рейтинге ФИФА Фото: "Сине-желтые" одержали две победы в марте (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная Федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную классификацию национальных команд мира. Украина продемонстрировала прогресс в рамках топ-25 сборных планет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Сине-желтые" поднялись на 22-е место в рейтинге национальных команд. В предыдущей версии классификации команда Сергея Реброва пребывала на 24-й позиции.

В марте сборная Украины провела два поединка в плей-офф за место на чемпионате Европы. Подопечные Реброва одержали две волевые победы – над Боснией и Герцеговиной и Исландией (дважды по 2:1). Эти результаты гарантировали национальной команде выступление на Евро-2024.

Лидером рейтинга ФИФА остаются чемпионы мира – сборная Аргентины. "Альбиселесте" опережают команды Франции, Бельгии, Англии и Бразилии. Дополнили топ-10 сборные Португалии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки Евро-2024 попали в группу E. Там соперниками команды Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии. В отличие от бельгийцев словацкая и румынская команды оказались в пятом десятке классификации ФИФА.

Сборная Украины после выхода на Евро-2024 пошла вверх в рейтинге ФИФА

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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Сборная Украины ФИФА
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