Сборная Украины после выхода на Евро-2024 пошла вверх в рейтинге ФИФА
Международная Федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную классификацию национальных команд мира. Украина продемонстрировала прогресс в рамках топ-25 сборных планет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
"Сине-желтые" поднялись на 22-е место в рейтинге национальных команд. В предыдущей версии классификации команда Сергея Реброва пребывала на 24-й позиции.
В марте сборная Украины провела два поединка в плей-офф за место на чемпионате Европы. Подопечные Реброва одержали две волевые победы – над Боснией и Герцеговиной и Исландией (дважды по 2:1). Эти результаты гарантировали национальной команде выступление на Евро-2024.
Лидером рейтинга ФИФА остаются чемпионы мира – сборная Аргентины. "Альбиселесте" опережают команды Франции, Бельгии, Англии и Бразилии. Дополнили топ-10 сборные Португалии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.
"Сине-желтые" по результатам жеребьевки Евро-2024 попали в группу E. Там соперниками команды Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии. В отличие от бельгийцев словацкая и румынская команды оказались в пятом десятке классификации ФИФА.
К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.
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