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Збірна України після виходу на Євро-2024 пішла вгору в рейтингу ФІФА

Київ, Четвер 04 квітня 2024 12:20
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Збірна України після виходу на Євро-2024 пішла вгору в рейтингу ФІФА Фото: "Синьо-жовті" здобули дві перемоги в березні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлену класифікацію національних команд світу. Україна продемонструвала прогрес у межах топ-25 збірних планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" піднялися на 22-ге місце в рейтингу національних команд. У попередній версії класифікації команда Сергія Реброва перебувала на 24-й позиції.

У березні збірна України провела два поєдинки в плей-офф за місце на чемпіонаті Європи. Підопічні Реброва здобули дві вольові перемоги – над Боснією і Герцеговиною та Ісландією (двічі по 2:1). Ці результати гарантували національній команді виступ на Євро-2024.

Лідером рейтингу ФІФА залишаються чемпіони світу – збірна Аргентини. "Альбіселесте" випереджають команди Франції, Бельгії, Англії та Бразилії. Доповнили топ-10 збірні Португалії, Нідерландів, Іспанії, Італії та Хорватії.

"Синьо-жовті" за результатами жеребкування Євро-2024 потрапили до групи E. Там суперниками команди Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. На відміну від бельгійців, словацька та румунська команди опинилися в п'ятому десятку класифікації ФІФА.

Збірна України після виходу на Євро-2024 пішла вгору в рейтингу ФІФА

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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Збірна України ФІФА
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