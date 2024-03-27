От Мюнхена до Штутгарта. Где и когда сборная Украины на Евро-2024 будет играть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчем против "трехцветных" сборная Украины и стартует на Евро-2024. На "Альянце Арене" в Мюнхене украинцы встретятся с румынской командой 17 июня. Во втором туре группового этапа соперником "сине-желтых" станет Словакия. Поединок состоится в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" 21 июня.

В финальном же туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы – сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния – Украина, 17 июня, 16:00

Словакия – Украина, 21 июня, 16:00

Украина – Бельгия, 26 июня, 19:00

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.