Теплые воспоминания Зинченко и Довбика. Как сборная Украины раньше Боснию побеждала

Национальная команда Украины сразится со сборной Боснии и Герцеговины за выход в финал плей-офф Лиги наций, победа в котором позволит сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

За три десятилетия выступлений на международной арене турнирные пути украинской главной команды и боснийской сборной пересекались всего однажды. Национальные футбольные ансамбли попали в одну группу в квалификации перед чемпионатом мира-2022. Украинский Львов и боснийская Зеница приняли эти поединки.

Главным фаворитом квалификационного квинтета D была сборная Франции. Тем временем Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина выглядели примерно равными претендентами на итоговое второе место и путевку в плей-офф. Украинцы стартовали с ничьей против французской сборной на выезде, а вот конкурент не выявили сильнейшего в Хельсинки.

Но дальше "сине-желтые" подхватили синдром ничьих. Сборная Украины свела вничью 5 (!) поединков подряд и неожиданно стала аутсайдером гонки за вторую строчку. А еще пережила смену главного тренера – вместо Андрея Шевченко команду возглавил Александр Петраков. Впрочем, смогла сломать негативный сценарий и с двумя победами и еще одной ничьей опередила и финнов, и боснийцев.

Решающие два матча украинская сборная провела как раз против Боснии и Герцеговины осенью 2021 года. "Сине-желтые" сумели оформить быстрый мяч на "Арене Львов". Степаненко бросил Цыганкова в прорыв слева в штрафной балканских "драконов", а тот прострелил вдоль ворот, и Ярмоленко в касание отправил мяч в сетку. Но во втором тайме боснийцы отыгрались, когда оборона сборной Украины не уследила за Ахмедходжичем – 1:1 в итоге.

Фото: Руслан Малиновский боснийцам еще не забивал (facebook.com/uafukraine)

Второе свидание команд пришлось на последний тур. Ситуация была крайне простой и сложной одновременно. Украина должна была побеждать сборную Боснии и Герцеговины на выезде и надеяться на домашнее поражение финнов от Франции. Матчи начались параллельно, а после первой половины и в Хельсинки, и в Зенице на табло горели "нули".

Первым ход сделала украинская команда. На 59-й минуте Зинченко вовремя подключился к атаке "сине-желтых" и фактически расстрелял ворота балканцев. А впоследствии закрепил преимущество команды Петракова Довбик, который сбежал на свидание с голкипером Василием после передачи Шапаренко из центра поля и уверенно реализовал один на один.

В конце концов, сборная Украины финишировала выше боснийцев и финнов. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину даже поехала играть плей-офф за выход на Мундиаль. Впрочем, эмоций хватило только для победы над Шотландией, а вот сборной Уэльса тогда уступили с досадным голом Бейла-Ярмоленко и пролетели мимо ЧМ-2022.

Парадокс, но рядом со скудным количеством матчей на уровне национальных команд, молодежные сборные Украины и Боснии и Герцеговины вообще никогда не играли – ни официальных, ни товарищеских поединков. На уровне U-19 "сине-желтые" и балканские "драконы" пересекались 4 раза. Преимущество на стороне украинцев – 3 победы, 1 ничья. Последнее свидание команд датировано 2015 годом. Тогда в квалификации к чемпионату Европы Украина U-19 победила благодаря дублю Гуцуляка (3:1), который попал в основную обойму команды Реброва на предстоящий матч 21 марта.