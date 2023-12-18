Хоккейная сборная Украины получила последнего оппонента на отбор к Олимпиаде-2026

Национальная команда Украины узнала всех соперников в квалификационном турнире перед Олимпийскими играми 2026 года в итальянском Милане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ .

Украинская сборная вступит в борьбу за олимпийскую лицензию на втором этапе квалификации. Скоротечный турнир 8-11 февраля 2024 года примет польский Сосновец.

"Сине-желтые" попали в группу J. Компанию подопечным Дмитрия Христича там сразу составили сборные Польши и Республики Корея. Последний участник квартета – Эстония – определился по итогам однокругового турнира.

Только победитель группы пробьется в следующий раунд отбора. В августе-сентябре следующего года лучшая команда квартета J сразится за одну путевку на Игры-2026 со сборными Дании, Норвегии и Словении.

Хоккейная сборная Украины и Олимпийские игры

Дебют в квалификации "сине-желтых" пришелся на отбор к Олимпиаде-1998. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

В свою очередь успешной стала квалификация к Играм-2002 в Солт-Лейк-Сити. Украинские хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире сборная Украины только по дополнительным показателям уступила первой позицией в группе Беларуси и заняла 10-е место на Играх.

С того времени украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в 3-м предварительном квалификационном раунде, одержав лишь одну победу в трех матчах.