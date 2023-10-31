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Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры-2026: есть важный нюанс

Милан, Вторник 31 октября 2023 15:23
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Международная федерация хоккея включила Россию в Олимпийские игры-2026: есть важный нюанс Фото: Хоккейная сборная России второй год в спортивной изоляции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) опубликовала предварительный состав групп турнира на Олимпиаде 2026 года в итальянском Милане. В нем нашлись места для сборных России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Хоккейные функционеры предварительно включили белорусскую и российскую команды в список участников Игр-2026. Обе сборные поедут на Олимпиаду при получении допуска от ИИХФ.

Сборная России попала в группу C. Там ее соперниками могут стать команда США и два победителя квалификации. Зато сборная Беларуси внесена в квартет D вместе со Словакией и Казахстаном. Команды страны-агрессора и ее союзника имеют "теоретическое место посева, если одобрят решение о возвращении на турниры под эгидой ИИХФ".

После полномасштабного российского вторжения в Украину при поддержке белорусского режима Международная федерация хоккея запретила клубам и сборным двух стран выступать на международной арене. Чтобы избежать спекуляций, ИИХФ сослалась на политику безопасности, а не западные санкции.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Поединки хоккейного турнира примут две миланские арены – "Фьера Милано" и "ПалаИталия". Олимпийское "золото" Пекина в 2022-м завоевала сборная Финляндии.

К слову, ранее Христич стал главным тренером сборной Украины.

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хоккей Российская Федерация Олимпиада
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