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Сборная Украины выиграла вторую золотую награду на Европейских играх

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Краков, Четверг 22 июня 2023 16:58
Сборная Украины выиграла вторую золотую награду на Европейских играх Фото: Дуэт украинцев оказался лучшим на полукилометровой дистанции (canoeicf.com)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой украинских байдарочников Олега Кухарика и Игоря Трунова завершилась финальная гонка дуэтов на Европиаде-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Дуэт отечественных спортсменов стал лучшим на дистанции 500 м. В финале они показали время 1:28,928 минуты.

Успех Кухарика с Труновым стал немного сенсационным. В финал они отобрались только со второй попытки. В решающем заезде украинцы шли вторыми в середине дистанции, но сумели вырвать победу. Финальный результат байдарочников оказался более чем на две секунды лучше полуфинального.

Немцам и сербам, дополнившим подиум, Кухарик и Трунов "привезли" секунду. Для первого эта награда стала второй на Европейских играх. В 2019-м он взял "серебро" на вдвое длиннее дистанции с Александром Сыромятниковым.

Европейские игры, гребли, байдарки-двойки, 500 м, мужчины:

  1. Кухарик/Трунов (Украина) – 1:28,928
  2. Франк/Гиллер (Германия) – 1:29,825
  3. Голперт/Драгосавлевич (Сербия) – 1:29,855

Ранее Украина завоевала первое "золото" Игр-2023. Украинские гребчихи Лузан и Терета триумфовали в соревнованиях каноэ-двоек. Они финишировали первыми на дистанции 500 метров.

К слову, ранее оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

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