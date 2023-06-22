Сборная Украины выиграла вторую золотую награду на Европейских играх

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Дуэт отечественных спортсменов стал лучшим на дистанции 500 м. В финале они показали время 1:28,928 минуты.

Успех Кухарика с Труновым стал немного сенсационным. В финал они отобрались только со второй попытки. В решающем заезде украинцы шли вторыми в середине дистанции, но сумели вырвать победу. Финальный результат байдарочников оказался более чем на две секунды лучше полуфинального.

Немцам и сербам, дополнившим подиум, Кухарик и Трунов "привезли" секунду. Для первого эта награда стала второй на Европейских играх. В 2019-м он взял "серебро" на вдвое длиннее дистанции с Александром Сыромятниковым.

Европейские игры, гребли, байдарки-двойки, 500 м, мужчины:

Кухарик/Трунов (Украина) – 1:28,928 Франк/Гиллер (Германия) – 1:29,825 Голперт/Драгосавлевич (Сербия) – 1:29,855

Ранее Украина завоевала первое "золото" Игр-2023. Украинские гребчихи Лузан и Терета триумфовали в соревнованиях каноэ-двоек. Они финишировали первыми на дистанции 500 метров.