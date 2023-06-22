Украина завоевала первое "золото" на Европейских играх-2023

Дуэт украинских гребцов Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли золотые награды на Европейских играх 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Украинки финишировали первыми в соревнованиях каноэ-двоек. Они триумфовали на дистанции 500 м.

Лузан и Терета попали в финал сразу после квалификации. В своем заезде они заняли первое место. В решающей гонке дуэт украинских каноисток показал результат 1:58,233. Победительницы опередили пару испанок и венгерок.

Для сборной Украины эти награды – первые завоеванные на нынешних Играх. Лузан на Олимпиаде-2020 завоевала "серебро" на такой же дистанции в паре с Анастасией Четвериковой. Также она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

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