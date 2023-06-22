ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина завоевала первое "золото" на Европейских играх-2023

Новина українською →
Краков, Четверг 22 июня 2023 16:07
Украина завоевала первое "золото" на Европейских играх-2023 Фото: Людмила Лузан завоевала медаль в Кракове (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинских гребцов Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли золотые награды на Европейских играх 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинки финишировали первыми в соревнованиях каноэ-двоек. Они триумфовали на дистанции 500 м.

Лузан и Терета попали в финал сразу после квалификации. В своем заезде они заняли первое место. В решающей гонке дуэт украинских каноисток показал результат 1:58,233. Победительницы опередили пару испанок и венгерок.

Для сборной Украины эти награды – первые завоеванные на нынешних Играх. Лузан на Олимпиаде-2020 завоевала "серебро" на такой же дистанции в паре с Анастасией Четвериковой. Также она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Европейские игры, гребля, каноэ-двойки, 500 м, женщины:

  1. Лузан/Терета (Украина) – 1:58,233
  2. Жаком/Корбера (Испания) – 1:58,506
  3. Брагато/Нагий (Венгрия) – 1:59,163

К слову, ранее оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Европейские игры
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута