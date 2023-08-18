Баскетбольная сборная Украины проиграла Хорватии и покинула отбор на Олимпиаду-2024

Национальная команда Украины потерпела поражение от сборной Хорватии в полуфинале пре-квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, пре-квалификация, 1/2 финала

Хорватия – Украина – 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Дебют встречи балканцы оставили за собой. С первых минут "клетчатые" попытались оторваться от украинской команды. На пике преимущество сборной Хорватии составляло 11 очков. Впрочем, под занавес "сине-желтые" сумели немного сократить отставание, остановившись на -7.

Старт второй 10-минутки был тяжелым для подопечных Виталия Степановского. Однако сборная Украины постепенно выровняла положение. В середине четверти украинцы вообще сумели догнать Хорватию благодаря трехочковому Ковляра (32:32). Правда, балканская команда подняла темп и ушла на большой перерыв с +6.

А вот третья десятиминутка обернулась катастрофой для Украины. Хорваты просто смяли соперника в начале третьей четверти – 14:0. "Сине-желтые" сумели стабилизировать собственную игру, но фактически дело уже было сделано. На финальные минуты пришлось выходить с дефицитом в 16 очков.

Сражения за престиж в последней четверти не вышло. Расслабленная балканская сборная позволила сборной Украины поиграть на равных, но не больше. Хотя бы сделать собственное отставание не двузначным ребятам Степановского так и не удалось. Самым результативным в составе "сине-желтых" стал защитник Ковляр (20 очков, 4 передачи, 8 подборов).

Итак, сборная Украины завершила борьбу за путевку в квалификацию к парижской Олимпиаде. В свою очередь хорваты сыграют решающий матч против победителя противостояния Швеции и Турции.