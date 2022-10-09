Украина получила соперников в отборе к Евро-2024: с кем встретится сборная

В немецком Франкфурте состоялась жеребьевка квалификации к чемпионату Европы-2024. Четырех соперников получила и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Жеребьевка состоялась 9 октября в крупнейшем городе федеральной земли Гессен. Местный "Вальдштадион" примет пять матчей Евро-2024.

Перед жеребьевкой сборная Украины попала в 3-ю корзину по итогам Лиги наций УЕФА. Это сделало невозможным встречи "сине-желтых" с Исландией, Норвегией, Словенией, Ирландией, Албанией, Черногорией, Румынией, Швецией и Арменией.

Украина попала в группу C. Там соперниками национальной команды станут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Стартовый тур квалификации назначен на 23-25 ​​марта, последний – на 19-21 ноября 2023-го. Календарь матчей "сине-желтых" появится вскоре. Из каждой группы выйдет по две команды.

Сборная Украины в своей истории трижды выступала на чемпионатах Европы. На домашнем Евро-2012 и турнире 2016 года национальная команда не смогла выйти из группы, а на Евро-2020 в прошлом году дошла до четвертьфинала.

Состав всех групп квалификации к Евро-2024:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн