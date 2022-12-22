Сборная-участница плей-офф ЧМ-2022 уволила главного тренера

Польский футбольный союз объявил о прекращении сотрудничества с наставником национальной команды Чеславом Михневичем. Он руководил сборной 11 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

52-летний специалист потерял должность коуча "Кадры". Действующий до 31 декабря контракт тренера функционеры продлевать не будут.

Михневич возглавил сборную Польши в конце января. Он занял место, ставшее вакантным после неожиданной отставки Паулу Соузы. Под руководством польского специалиста "орлы" сыграли 13 матчей, баланс которых равен – 5 побед, 3 ничьих, 5 поражений.

На чемпионате мира-2022 Польша вышла в 1/8 финала. На групповом этапе команда Михневича сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0) и уступила Аргентине (0:2). На первой стадии плей-офф поляки проиграли другому финалисту Мундиалю – сборной Франции (1:3).

Наибольших успехов Михневич-тренер добился во главе "Заглембе" и варшавской "Легии". С обоими коллективами он становился чемпионом Польши – в сезонах 2006/07 и 2020/21 соответственно. Конкурентом специалиста в борьбе за должность наставника "Кадры" был Андрей Шевченко.